İTO Başkanı Avdagiç, 2021 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, gücünü ihracattan alan yüzde 11'lik büyüme oranının Türkiye Modeli'ni pekiştiren bir rakam olduğunu belirterek, "Salgının başından bu yana üst üste 6 çeyrektir büyüyen ekonomimiz, bu trendin geçici olmadığını gösteriyor. Bu hükümetimiz, iş dünyamız ve halkımızın ortak başarısıdır." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan 2021 yılı geneli ve son çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Salgının başladığı ve en yüksek etki gösterdiği 2020'yi yüzde 1,8 büyümeyle geride bırakan Türkiye ekonomisinin normalleşme yılı olan 2021'de bu performansını birkaç adım öteye taşıdığını ifade eden Avdagiç, şunları kaydetti:

"Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ilk çeyrekte yüzde 7,3, ikinci çeyrekte yüzde 21,9, üçüncü çeyrekte yüzde 7,5 ve son çeyrekte de yüzde 9,1 büyüdü. Yıllık büyüme yüzde 11 oldu. İhracat ithalattan hızla artarak, büyümeye 4,86 puan gibi oldukça yüksek bir katkı verdi. Bu rakama şaşırmıyoruz çünkü 2021'i ihracatta rekorlarla tamamlamıştık. İlk kez ihracat yapan firma sayısı 14 bin 141 oldu."

Gücünü ihracattan alan yüzde 11'lik büyüme oranının Türkiye Modeli'ni pekiştiren bir rakam olduğunu belirten Avdagiç, salgının başından bu yana üst üste 6 çeyrektir büyüyen ekonominin, bu trendin geçici olmadığını gösterdiğini, bunun hükümetin, iş dünyasının ve halkın ortak başarısı olduğunu ifade etti.

İç talebin de büyümedeki önemli bir güç olduğunu vurgulayan Avdagiç, "Hane halkı tüketiminin toplam büyüme oranına 9 puanlık katkı verdiğini görüyoruz. Yılın tamamında yatırımlarından da büyümeye pozitif bir destek geldi. 11 puanlık büyümenin 1,66 puanı yatırımlardan. Bu katkıyı daha da artırmak önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"Yatırıma ve sanayiye ağırlık vermeye devam edeceğiz"

Şekib Avdagiç, Türkiye'nin yeni büyüme modelinin döviz gelirlerini artırmak ve cari açıksız büyümeyi temin etmeye dayandığını belirterek, "Küresel konjonktürün stabil olmadığı açık. Buradan denkleme dahil olan pek çok değişken var. Rusya-Ukrayna gelişmeleri, FED ve Avrupa'nın faiz kararları, gıda ve emtia fiyatları ile enerji maliyetlerinin seyri başta enflasyon ve kur olmak üzere pek çok kanaldan büyüme rakamına etki edecek." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin 2022 için 250 milyar dolarlık ihracat hedefi olduğunu hatırlatan Avdagiç, "Bu doğrultuda mümkün olduğu kadar yatırıma ve sanayiye ağırlık vermeye devam edeceğiz. Merkez Bankamızın katma değerli sektörleri odak noktaya alan selektif kredi politikası, KGF ve Eximbank destekleri bizi bu hedefe götürecek temel araçlarımız olacak." ifadelerini kullandı.