İTO, 2020'yi seferberlik yılı ilan etti

26.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:57

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 2020 yılını, yerli teknoloji ve milli üretim için 'yatırım seferberliği' yılı ilan ettiklerini belirterek, "2020'de büyümeye en kaliteli katkı yatırımlardan gelecektir. Şimdi her işe akıl, yani teknoloji katma zamanı" dedi.