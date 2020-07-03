İTİRAFÇILARIN DİLİNDEN FETÖ'NÜN KARANLIK YÜZÜ: Eski savcı, örgütün yargıdaki "kirli hesapları"nı...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İTİRAFÇILARIN DİLİNDEN FETÖ'NÜN KARANLIK YÜZÜ: Eski savcı, örgütün yargıdaki "kirli hesapları"nı...

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında hakkında dava açılan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan eski savcı, örgütün yargıdaki "kirli hesapları"nı anlattı.

İTİRAFÇILARIN DİLİNDEN FETÖ'NÜN KARANLIK YÜZÜ: Eski savcı, örgütün yargıdaki
03.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:05

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında hakkında dava açılan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan eski savcı, örgütün yargıdaki "kirli hesapları"nı anlattı.

FETÖ/PDY'ye yönelik yurdun dört bir yanında yürütülen soruşturmalarda gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren şüpheliler, örgütün "kirli oyunları"nı açığa çıkardı. İfadeler kapsamında süren soruşturmalarda, örgüt hiyerarşisi bir bir deşifre edildi.

Bu kapsamda Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve hakkında dava açılan eski cumhuriyet savcısı Ö.F.A, örgütün yargıdaki kripto yapılanması hakkında önemli bilgiler verdi.

Hukuk fakültesi sürecinde bir yıl örgütün evinde kaldığını belirten Ö.F.A, daha sonra öğrencilik ve staj döneminde ise kendi kiraladığı evlerde kaldığını kaydetti.

Hakim-savcılık sınavını 2007'de kazandığını bildiren Ö.F.A, "Ailem 'mülakat sınavında faydalı olur' diye FETÖ'nün Türk Cumhuriyetleri'nde bulunan okullarından birisinin yöneticisi olan A.S'den yardım istedi. Mülakat sınavını kazandım ve hakim adayı olarak Ankara Adliyesinde göreve başladım." ifadelerini kullandı.

Bu sırada Yargıtay tetkik hakimi olan A.U'nun kendisiyle irtibat kurduğunu ve A.S'nin selamını ilettiğini öne süren Ö.F.A, "Mülakat sınavını FETÖ adına yardımcı oldukları için kazandığını" söylediğini aktardı.

Ö.F.A, staj döneminde A.U'nun arkadaşlığı dışında örgütle irtibatının olmadığını savunarak, şu bilgileri paylaştı:

"Adaylık sırasında örgütün sohbet toplantılarına katılmadım. Örgüte himmet veya bağışta bulunmadım. Adaylık süreci sonunda, 2009 yılında HSYK tarafından cumhuriyet savcısı olarak atandım. 2012 yılına kadar A.U. ile ihtiyacım olduğunda bana destek olan bir arkadaş olarak görüşüyorduk sadece. O dönemde FETÖ ile organik anlamda ciddi bir irtibatım yoktu hatta eşim, hakim savcılık sınavını kazandı ancak mülakatta elendi."

"Vefa grubu sadece bizlerden müteşekkil değildir"

A.U'dan tetkik hakimi olmak için yardım istediğine dikkati çeken Ö.F.A, bu sayede tetkik hakimi olarak göreve başladığını, A.U'nun kendisiyle irtibatının da bu süreçte sıklaştığını, görüşmelerinin periyotlar halinde devam ettiğini anlattı.

Öğrencilik döneminde bir yıl FETÖ'nün evlerinde kalmak dışında örgütle herhangi bir bağı bulunmadığını ifade eden Ö.F.A, şunları kaydetti:

"Örgütün hakim savcı yapılanması içerisinde bambaşka bir yer teşkil eden ve daha sonra 'Vefa grubu' olarak adlandırıldığını öğrendiğim, özellikle benim gibi bir geçmişe sahip kişilerden seçilmiş kripto elemanların yer aldığı gruba dahil edildim."

"Salih" kod adlı S.T. ile "Ahmet" kod isimli İ.N'nin de "Vefa grubu"nda yer aldığını iddia eden Ö.F.A, "Fakat 'Vefa grubu' sadece bizlerden müteşekkil değildir. Bunu da kullandığımız ByLock gibi kriptolu haberleşme sistemlerinden yapılan paylaşımlardan biliyorum. Vefa grubunda bizlerden başka hakim savcılar da bulunuyordu ancak bu şahıslarla birebir diyalog kurmuş değilim." şeklinde bilgi verdi.

Ö.F.A, S.T'nin kendisinin, onun üstünde ise Yargıtay tetkik hakimi "Necip" kod adlı N.Ö'nün bulunduğunu ileri sürerek, "Vefa grubu"nun en üst "abisi"nin de gerçek ismini bilmediği, "Rıdvan" kod adını kullanan kişi olduğunu anlattı.

"HSYK seçim bilgilerini ByLock'tan aktardım"

Örgüt içerisinde bulunduğu süreçte ByLock dışında "Eagle, Psiphon, Skype" gibi haberleşme programlarını kullandığını itiraf eden Ö.F.A. "Fakat ByLock'tan sonrakiler telefon üzerinden değil, tablet üzerinden başkasının internetine bağlanılarak kullanıldı. Hatırladığım kadarıyla 2014 HSYK seçimlerinde ben ByLock üzerinden FETÖ adına hakim S.T'ye seçim çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktardım." bilgisini verdi.

- "Uyuyan hücre" gibi bir grup

S.T'nin kendi çevresinde bulunan FETÖ'cü hakim savcılardan yaklaşık 50 isim vererek uyardığını savunan Ö.F.A, şöyle devam etti:

"Bana FETÖ'cü hakim savcılarla görüşmeme talimatı verilmişti çünkü ben FETÖ'cüler tarafından tam olarak tanınmadığım ve bilinmediğim için durumumun korunması isteniyordu. İsmi belirtilen kişiler ise HSYK seçimlerinde tutum ve davranışlarından FETÖ'cü oldukları yargı camiasında alenileşen isimlerdi ancak bu gruptaki kişilerin gizli kalmasına önem veriliyordu çünkü başka bir grubun güçlenmesi karşısında deşifre olmamış, diyaloğa açık Vefa grubundan olan üyelerin yükselmesini tercih ediyorlardı. FETÖ'cü hakim savcılardan bile gizlenen Vefa grubu, FETÖ/PDY adına herhangi bir eylemde bulunmuyordu, tamamen pasifti. 'Gün gelir lazım olur' mantığıyla oluşturulmuş bir gruptu."

Bank Asya hesabı bulunmadığını ve çocuğunu FETÖ ile iltisaklı okula göndermediğini belirten Ö.F.A, hukuk fakültesi öğrencisiyken Zaman gazetesi abonesi olduğunu ancak bunu kendi ismiyle yaptırmadığını ifade etti.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak Haber
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş Haber
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Haber
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu Haber
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi...
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! Haber
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi Haber
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Son dakika: Elektrikte ağustosta Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Son dakika: Elektrikte ağustosta Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi?
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz
Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia eden Deniz Bulutsuz'un darp raporunda onlarca morluk ve çürük tespit edildi
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia eden Deniz Bulutsuz'un darp raporunda onlarca morluk ve çürük tespit...
Küme düşme potasındaki Espanyol'un kalecisi Diego Lopez'e röportaj sırasında 2.Lig'in mikrofonu tutuldu
Küme düşme potasındaki Espanyol'un kalecisi Diego Lopez'e röportaj sırasında 2.Lig'in mikrofonu tutuldu
Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti
Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti
Bayern Münih, Leroy Sane ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Bayern Münih, Leroy Sane ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
İş makinesine çarpan otomobil sürücüsü, hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
İş makinesine çarpan otomobil sürücüsü, hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Esra Albayrak Mustafa Şentop Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Cenk Eren Cem Yılmaz
Spor Ali Koç İrfan Buz Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Zeljko Obradovic
Daha Fazla Karar Şiddet Temmuz Myanmar
Şu an buradasınız: İTİRAFÇILARIN DİLİNDEN FETÖ'NÜN KARANLIK YÜZÜ: Eski savcı, örgütün yargıdaki "kirli hesapları"nı... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 11:08:50. #1.15#
title