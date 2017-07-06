İtirafcı Komiser: Eşimle Evlenmek İçin Sorumlu İmamdan Onay Aldım

ERZURUM'da görülen FETÖ/PDY davasında yargılanan itirafcı komiser Fatih Y., alışveriş merkezinde tanıştığı eşi ile evlenmek için sorumlu imamdan onay aldığını söyledi.



Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan komiserler tutuklu Sedat B. ile tutuksuz Emrah K. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı. Aynı davada kendiliğinden savcılığa başvurup örgütün deşifresine yardımcı olan komiser Fatih Y. hakkında ise, 'terör örgütü üyeliğinden verilecek cezada etkin pişmanlık kapsamında indirim yapılması' talep edildi. Eski emniyet görevlileri hakkında hazırlanan iddianamede Fatih Y.'nin örgüt yapılanmasını ayrıntılı şekilde anlattığına yer verildi. Tutuksuz olarak yargılanan Fatih Y., iddianameye yansıyan ifadesinde şöyle dedi:



"Ben dini hassasiyetleri olan bir kişiyim. Bu yapılanmaya dini vecibelerimi daha kolay ve yoğun bir şekilde yerine getirmek amacı katılmıştım. Ancak yanılmışım, pişmanım. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Niğde Fen Lisesindeyken, abi evlerine 3- 4 arkadaş ile birlikte giderdik. İçlerinden tek komiser olan benim. Diğerleri doktor oldu. Spor sınavı için mülakat heyetinin önüne gittiğimde, nereden ve hangi dershaneden geldiğimi sordular. Adımı, soyadımı, nereden geldiğimi ve dershanemi söyleyince 'tamam oldu bu iş' şeklinde bir kafa işareti yaptılar. Polis akademisini kazandığım sene 200 kontenjan vardı. 400 kişi yazılıyı geçti. Akademi döneminde okuma kamplarına katıldım. Volkan A.'nın imamlığında risale, Fetullah Gülen kitapları okuma yarışmasını kazananın ABD'ye gönderileceğini vaat ettiler. Ancak benim tanıdıklarımdan hiç kimse ABD'ye gitmedi. 2010 yılında Trabzon'a atandıktan sonra bekar evinde kaldım. 2013 yılında evlendim. Eşim ile AVM'de tesadüfen tanıştım. Ancak evlenmeye karar vermeden önce konu hakkında, benden sorumlu imam Aşkın I.'dan icazet istedim. Eşim Bayburt Üniversitesi'nde okumuştu. Okul zamanında bunlara ait yurtlarda kalmış. Bu sebeple olacak ki evlenmeme razı oldular ve hiç bir şeyime karışmadılar. ByLock programını Aşkın I., 2014 yılı Mart veya Nisan ayı gibi telefonuma kurdu. Evde sadece benim telefonumda yüklüydü. Buradan Aşkın ile buluşmaları ayarlıyorduk. VPN veya benzeri bir program kullanıp kullanmadığımızı bilmiyorum. Ancak telefonda aynı zamanda Hotspot Shield (yasaklı sitelere erişimi sağlayan program) vardı. Bu program olmadan ByLock çalışmıyordu. Ayrıca Aşkın eve bir telefon bırakmıştı. Tuşlu eski model bir telefondu. Buradan Aşkın ile konuşur buluşmayı ayarlardık." - Erzurum