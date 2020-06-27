İtiraf Geldi: Ubisoft Cinsel İstismara Engel Olamadıklarını Söyledi! Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden bir tanesi olarak bilinen Ubisoft cinsel istismara engel olamıyor.

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden bir tanesi olarak bilinen Ubisoft cinsel istismara engel olamıyor. Şirketin özellikle de yönetici kademesinden gelen cinsel istismarlara adeta boyun eğdiği ortaya çıktı. İşte merak ettiğiniz tüm detaylar.

Cinsel istismar çağımızın en büyük problemleri içerisinde yer alıyor. Özellikle de bazı teknoloji şirketleri çok daha üst düzey görülebiliyor. Geçtiğimiz günlerde Microsoft ve Facebook gibi köklü kuruluşlarda bile cinsel istismar ile ilgili iddialar ortaya atılmıştı. Görünen o ki şimdi sıra Ubisoft şirketinde.

Ubisoft cinsel istismar iddiaları

Oyun şirketi Ubisoft hakkında çıkan iddialar korkunç bir boyuta ulaştı. Cinsel saldırı iddiaları şirketin marka yöneticisi Andrien Gbingie, hakla ilişkiler direktörü Stone Chin ve diğer ismi verilmeyen çalışanları bile içerisine alıyor.

Bu şirketi öne çıkaran konu ise üst düzey yönetiminde bulunan kişilerin istismara yönelmesi oldu. Mevcut pozisyonlarını kullanarak cinsel istismara yönelen bu kişiler, şirketin huzurunu bozdu. Üstelik iddialar sadece bununla da sınırlı değil. Assassin's Creed Valhalla'nın kreatif direktörü Ashraf Ismail, yine cinsel istismarda bulunduğu söylenen kişiler arasında yer alıyor. Şirket yetkililerinin savunmaları dinlendiğinde bir hayli ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor. Andrien Gbingie kendisi ile ilgili yapılan istismar iddialarına medium üzerinden cevap verdi. Bu tür konularla kesinlikle herhangi bir ilgisinin olmadığını söyledi. Stone Chin ise henüz bir cevap vermedi. Kairos Media'nın deneyimli yöneticisi Kathryn Johnston kendisine cinsel istismar uygulandığını ancak birçok kadının yine bu tür cinsel şiddete maruz kaldığını söyledi. Sizce Ubisoft gibi şirketler cinsel istismara izin vermiş olabilir mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir