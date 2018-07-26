İtiraf Ediyorum; Kendi Sözlerim Beni Vurdu'

ALMANYA günlerdir Mesut Özil'in ırkçılığa maruz kalması nedeniyle istifasını tartışıyor. Özil'in ırkçılıkla suçladığı Alman Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel, bu suçlamalara karşı günlerdir susuyordu. Grindel nihayet suçlamalara karşı DFB'nin resmi internet sitesinde yazılı bir açıklamayla cevap verdi. DFB Başkanı gelişmelerden dolayı üzüntü duyduğunu, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan hakkında açıklamalarının ırkçı sloganlar için kullanıldığını, buna karşı zamanında müdahale etmemiş olmasının yanlış olduğunu itiraf etti. Özil ve Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdikleri fotoğrafı eleştirisinin ırkçı sloganlara yol açacağını hesap edemediğini belirten Grindel, şöyle dedi: "Bunun ırkçı sloganlar için malzeme yapılmasından dolayı çok üzgünüm. Geriye baktığımda ırkçı düşmanlıklara asla hoşgörü göstermeyeceğimizi o zaman çok net biçimde söylemem gerekirdi. Kişisel eleştirimin beni vurduğunu açıkça itiraf ediyorum."

AMA İSTİFA ETMİYOR...

Günlerdir istifa etmesi gerektiği tartışılan DFB Başkanı Grindel, istifayı ise düşünmüyor. Federasyon olarak hedeflerinin 2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliğini kazanmak olduğunu belirten Grindel, "Bizim hepimizin en büyük ortak hedefi, 2024 Avrupa Şampiyonası ihalesini almak. Hepimiz tüm gücümüzle gelecek hafta ve aylarda bu hedefe ulaşmak için çalışacağız" dedi.