İtilerek götürülen otomobilde 100 kilogram çalıntı bakır tel ele geçirildi - Haberler
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İtilerek götürülen otomobilde 100 kilogram çalıntı bakır tel ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İtilerek götürülen otomobilde 100 kilogram çalıntı bakır tel ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde itilerek götürülen otomobilde arama yapan polis ekipleri 100 kilogram çalıntı bakır tel ele geçirirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına aldı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde itilerek götürülen otomobilde arama yapan polis ekipleri 100 kilogram çalıntı bakır tel ele geçirirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri, sabah saatlerinde Hıdırağa mahallesi Çerkezköy karayolu üzerinde 3 kişi tarafından otomobilin itilerek götürüldüğünü görünce durdu. Şüpheliler, yakıtları bitiği için ittiklerini söylediler. Polis ekipleri, arka koltuktan bir demir kesme makinesi görünce, otomobilde yaptığı aramada 100 kilogram bakır tel buldu. Teli nereden aldıkları konusunda şüpheli cevaplar veren S.A., A.V. ve A.K. adlı şahıslar gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin karantinada olduğu ortaya çıktı

Emniyete götürülen 3 kişiden S.A.'nın korona virüs karantinasını ihlal ettiği tespit edildi. Araçta bulunan bakır tellerin de hırsızlık malı olduğunu belirleyen polis, gözaltındaki 3 kişiyle ilgili soruşturma ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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