"İTİLDİ Mİ, ATLADI MI" İNCELEMESİ SÜRERKEN GENÇ KIZI ARKADAŞLARININ DÖVDÜĞÜ ANLAR ORTAYA ÇIKTI
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"İTİLDİ Mİ, ATLADI MI" İNCELEMESİ SÜRERKEN GENÇ KIZI ARKADAŞLARININ DÖVDÜĞÜ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümünden kısa süre önce arkadaşı tarafından dövüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

SULTANGAZİ'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümünden kısa süre önce arkadaşı tarafından dövüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki eski maden ocağındaki uçurumda geçtiğimiz cumartesi günü 15 yaşındaki Elif Çakal'ın cansız bedeni bulundu. Çakal'ın 4 arkadaşı intihar ettiğini öne sürerken annesi ise kızının itildiğini öne sürdü.

Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Tuana Y., Senem T. ile 2 erkek arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken Çakal'ın ölümünden kısa süre önce yanındaki arkadaşlarından biri tarafından çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Çakal'ın yanındaki iki kız arkadaşı tarafından düştüğü uçurum kenarında dövüldüğü görülüyor. Kavga dakikalarca sürüyor. Yere yatırılan Çakal uzun süre göz yaşı döküyor. Çakal'ı iki kız arkadaşı döverken yanındaki erkeklerin ise görüntü çektiği anlaşılıyor. Kavgadan kısa süre sonra genç kızın cansız bedeni uçurumda bulundu.

'İTİLDİ Mİ, ATLADI MI' İNCELEMESİ SÜRERKEN GENÇ KIZI ARKADAŞLARININ DÖVDÜĞÜ ANLAR ORTAYA ÇIKTI
'İTİLDİ Mİ, ATLADI MI' İNCELEMESİ SÜRERKEN GENÇ KIZI ARKADAŞLARININ DÖVDÜĞÜ ANLAR ORTAYA ÇIKTI
'İTİLDİ Mİ, ATLADI MI' İNCELEMESİ SÜRERKEN GENÇ KIZI ARKADAŞLARININ DÖVDÜĞÜ ANLAR ORTAYA ÇIKTI
'İTİLDİ Mİ, ATLADI MI' İNCELEMESİ SÜRERKEN GENÇ KIZI ARKADAŞLARININ DÖVDÜĞÜ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

'İtildi mi, atladı mı' incelemesi sürerken arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı
"İtildi mi, atladı mı" incelemesi sürerken arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı
Sultangazi'de uçurumdan düşen genç kızın 4 arkadaşı serbest bırakıldı
Sultangazi'de uçurumdan düşen genç kızın 4 arkadaşı serbest bırakıldı
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"İTİLDİ Mİ, ATLADI MI" İNCELEMESİ SÜRERKEN GENÇ KIZI ARKADAŞLARININ DÖVDÜĞÜ ANLAR ORTAYA ÇIKTI - Haberler
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