İTHİB ve İDMİB'den ihracatçılara verilen müjdelere ilişkin açıklama

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde ihracatçılara verdiği müjdeleri, tekstil sektörünü ihracat hedeflerine daha çok yaklaştıracak reformlar olarak gördüklerini ifade etti.

İTHİB açıklamasında görüşlerine yer verilen İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelerinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu müjdeleri tekstil sektörümüzü ihracat hedeflerine daha çok yaklaştıracak reformlar olarak görüyoruz. İhracatçılarımızın finansman sorununun 'İhracatı Geliştirme Fonu' ile çözüme kavuşturulması, Eximbank'ın yeniden yapılandırılması, İstanbul'a bir fuar merkezi kazandırılması ve ülkemizin uzak ülkelere ilişkin yeni ihracat stratejisi; tekstil sektörümüzü hedeflerine daha çok yaklaştıracaktır. Dünyanın en büyük 5. tekstil ihracatçısı olan sektörümüzün, küresel ölçekte daha çok pay almasını sağlayacak bu reformlar için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ticaret Bakanımız Mehmet Muş ve TİM Başkanımız İsmail Gülle'ye teşekkürlerimizi sunuyorum ve tekstil sektörüne hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"İhracatı geliştirme fonu sektör için çok önemli"

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) açıklamasında görüşlerine yer verilen İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak ise "İhracatı geliştirme fonu sektör için çok önemli. Burada en önemli nokta ihracatı geliştirme fonunun kaynağının sürdürülebilir ve yeterli olması. Buraya aktarılacak kaynaklarla ilgili çalışmalar var ancak devlet tarafından daha da desteklenip bu fonun artırılması lazım ki ihracatçılara daha iyi hizmet edilebilsin. Sadece ihracata yönelik olması ve teminat sorununu çözen bir yaklaşım olması çok çok önemli. Umarız ki başladıktan sonra kaynakları da artırılarak uzun yıllar ihracatçıyı destekleyecek bir yapı oluşturulacak." ifadelerini kullandı.

Fuar merkezi için altyapı çalışmalarının başlamış olmasının çok önemli olduğunu aktaran Şenocak, şunları kaydetti:

"Umarız ki hızlı bir şekilde hayata geçer. Burada TİM'in de destekleriyle büyük bir proje yapılabilir. Hem alanın büyük tutulmasının hem de tümüyle yenilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'nın önümüzü açması ile inanıyorum ki bu da gerçekleşecektir. Güzel ve büyük bir proje yapılması halinde Türkiye'nin uzun vadede fuar ihtiyacını karşılar ki İstanbul'a bir alanın yeterli olacağını düşünmüyorum.

Mutlaka Anadolu yakasına fuar merkezinin farklı bir konsepti yapılması gerekir. Türkiye ve İstanbul birkaç fuar merkezini kaldırabilecek kapasitede. Bu projeden sonra Türkiye'de ihracata yönelik iç fuarların da daha iyi desteklenmesi lazım. Yabancıları ülkemize çekmemiz gerekiyor daha çok başka ülkelerde gidip ürünlerimizi pazarlamak yerine bizim ürettiğimiz yerde pazarlanması çok çok önemli."

Şenocak, 8 bin kilometre menzili hedef olan uzak ülkeler stratejisiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kulandı:

"Devletin desteği ve strateji bu konuda büyük önem taşıyor. Bunun da yapılabilmesi için şartlar belli. Bu konuyla ilgili önemli olan noktalar; küçük ihracatçıları ve KOBİ'leri buralara taşımak ve lojistik merkezleri. Özellikle Afrika'da ayakkabı sektörümüz için büyük potansiyeller var bunları değerlendirmemiz lazım. Biz de TİM ve İhracatçı Birlikleri olarak KOBİ'lerin uzak ülkelerle çalışabilmeleri için önlerini açacak çalışmalar yapmalıyız bunu da devletin aldığı kararlar çerçevesinde daha sürdürülebilir ve etkili şekilde yapacağız.

Eximbank imkanları zaten ihracatçılar için çok önemli. Eximbank yönetiminin farklı bir yapıya evrilerek burada ihracatçıların daha ağırlıklı söz sahibi olması lazım çünkü orada yapılacak işlemlerde veya açılan kredilerde devleti zarara uğratmayacak bazı risklerin alınması gerekebiliyor. Bürokratik yapıdan biraz daha özel sektör formatında bir yapıya kavuşması ve kaynağının mutlaka artırılması ihracatın artışı için büyük önem taşıyor."