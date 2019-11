İTHİB Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması 14. kez düzenlenecek

06.11.2019 13:40 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:40

Bu yıl 14. kez gerçekleştirilecek olan İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması, özgün tasarımlara sahip olan genç yeteneklerin desteklenerek gelişmeleri için fırsat sunmaya devam ediyor.

İTHİB'ten yapılan açıklamaya göre, kumaş Tasarım Yarışması'nın bu yıl ki danışmanlığını ünlü moda tasarımcısı Tuvana Büyükçınar Demir üstlenirken, töreni Burcu Esmersoy sunacak. Baş manken olarak Çağla Şikel podyuma çıkacak. Yerli ve yabancı basın mensupları, akademisyenler, tekstil sektörünün duayen isimleri ve İTHİB Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan jüride bu yıl ayrıca Alara Koçibey, Siren Ertan, Feryal Gülman, Özlem Kaya, Nur Bilen Yavuzer, Yıldırım Mayruk ve Özgür Masur gibi moda dünyasının ünlü isimleri yer alacak. Jüri üyeleri arasında Mustafa Sandal'ın da yer aldığı gecede, ünlü sanatçı sahne alarak şarkılarıyla da renk katacak.

Her yıl farklı şehir ve okullardan yüzlerce tasarımcı adayının ilgiyle takip ettiği Kumaş Tasarım Yarışması'nda bu yıl 300'ün üzerinde başvuru değerlendirildi ve ilk 21 belirlendi. Elemenin ardından seçici kurul, Tuvana Büyükçınar Demir imzalı defilede podyuma çıkacak 11 finalistin tasarımlarını belirledi. Gecede her bir tasarımcının 4'er tasarımının kullanıldığı 3 look jüri değerlendirmesine sunulacak.

Kumaş Tasarım Yarışması'nda ilk üç finalist arasından Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek yarışmacılara, yurt dışında eğitim hakkı tanınacak. Dereceye giren ilk üç finalist, dünyanın önde gelen kumaş ve moda fuarlarından biri olan Premiere Vision Paris'i ziyaret edecek ve yurt içinde 6 ay dil eğitimi ile ödüllendirilecek. Ayrıca birinciye 50 bin TL, ikinciye 25 bin TL, üçüncüye 12 bin 500 TL para ödülü verilecek.

