İthalatta 'indirgenmiş test' dönemi
04.05.2020 04:58 | Son Güncelleme: 04.05.2020 04:58
Pilot olarak 'aydınlatma ürünleri' ve 'küçük ev aletlerinde' başlatılan "indirgenmiş test" uygulaması, ithal ürünlerde güvenli olmayan, sağlıksız ürün oranını yüzde 45'ten yüzde 3'e düşürdü.
Pilot olarak 'aydınlatma ürünleri' ve 'küçük ev aletlerinde' başlatılan "indirgenmiş test" uygulaması, ithal ürünlerde güvenli olmayan, sağlıksız ürün oranını yüzde 45'ten yüzde 3'e düşürdü. İndirgenmiş test uygulaması ithal ürünlerin geneline yayılacak.
Kaynak: Dunya.com