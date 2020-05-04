İthalatta 'indirgenmiş test' dönemi

Pilot olarak 'aydınlatma ürünleri' ve 'küçük ev aletlerinde' başlatılan "indirgenmiş test" uygulaması, ithal ürünlerde güvenli olmayan, sağlıksız ürün oranını yüzde 45'ten yüzde 3'e düşürdü.