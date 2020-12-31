İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

İthalatta 2021 yılında uygulanacak gümrük vergisi oranları güncellendi.

"İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Karar, düzenleme kapsamındaki eşyaların ithalatında ilave gümrük vergisi alınmasına yönelik düzenlemeleri içeriyor.

Söz konusu karar, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.

1 Ocak 2021'den sonra Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma bilgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış Birleşik Krallık çıkışlı ve menşeli eşya, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasına uyum kapsamında yayımlanacak düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar, "diğer ülkeler" sütunundaki gümrük vergisi doğrultusunda teminat alınarak ithal edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım