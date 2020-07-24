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İthalatta haksız rekabetin önlenmesi için Çin menşeli bazı ürünlere soruşturma

Çin menşeli bazı "plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler" ile "bazı kaynak makineleri" ürünlerine yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

İthalatta haksız rekabetin önlenmesi için Çin menşeli bazı ürünlere soruşturma
24.07.2020 09:33 | Son Güncelleme: 24.07.2020 09:33

Çin menşeli bazı "plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler" ile "bazı kaynak makineleri" ürünlerine yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığının, ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Pensan Kalem ve Kağıt San. ve Tic. AŞ tarafından gerçekleştirilen ve Adel Kalemcilik Tic. ve San. AŞ ile Mirado Kalemcilik Büro Malzemeleri San. ve Tic. AŞ tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin menşeli "plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler" ile "plastik maddelerden olanlar" ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin soruşturmanın usul ve esasları belirlendi.

İncelemede yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından Çin menşeli önlem konusu ürüne yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

Kaynak makineleri için soruşturma

Bakanlığın diğer tebliğine göre de yerli üretici Magma Mekatronik Makine San. ve Tic. AŞ tarafından gerçekleştirilen ve Kaynak Tekniği San. ve Tic. AŞ, Demiriz Elektrik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti, Can Makina Elektrik ve İnş. San. AŞ ve Nuriş Elektrik ve Kaynak Mak. San. Tic. AŞ tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin menşeli "Diğerleri (yalnız aksesuarları hariç net 13 kilogram ve altındaki kaynak makineleri)" tanımlı ürün ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açıldı ve açılan soruşturmanın usul ve esasları belirlendi.

İncelemede, yeterli bilgi, belge ve delilin bulunduğu anlaşıldı ve Çin menşeli önlem konusu ürüne yönelik nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldı.

Öte yandan, Bakanlığın Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ'inde de kimyasal silahlar sözleşmesi kapsamında ithalatı izne tabi olan eşya listesine bazı eklemeler yapıldı.

Kaynak: AA

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