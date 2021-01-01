İthalatta haksız rekabetin önlenmesi için düzenlenen tebliğ yürürlüğe girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İthalatta haksız rekabetin önlenmesi için düzenlenen tebliğ yürürlüğe girdi

01.01.2021 00:05 | Son Güncelleme: 01.01.2021 00:05
İthalatta haksız rekabetin önlenmesi için düzenlenen tebliğ yürürlüğe girdi

Recron Sdn Bhd ve Innotech Textile Sdn Bhd firmaları dışında kalan firmalardan Malezya menşeli ve/veya çıkışlı olarak yapılan "sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)" ithalatının, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ithalatta yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem...

Recron Sdn Bhd ve Innotech Textile Sdn Bhd firmaları dışında kalan firmalardan Malezya menşeli ve/veya çıkışlı olarak yapılan "sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)" ithalatının, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ithalatta yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem oranlarına tabi olmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığının, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yürütülen soruşturma sonucunda, Malezya'da yerleşik Recron Sdn Bhd ve Innotech Textile Sdn Bhd firmalarının Çin Halk Cumhuriyeti menşeli soruşturma konusu eşya ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemi etkisiz kılma faaliyetinde bulunmadığını kararlaştırıldı.

Malezya'da yerleşik diğer firmaların, yürürlükteki dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli soruşturma konusu eşya ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemi etkisiz kıldığı sonucuna ulaşıldı.

Soruşturma neticesinde, Recron Sdn Bhd ve Innotech Textile Sdn Bhd firmaları dışında kalan firmalardan, Malezya menşeli ve/veya çıkışlı olarak yapılan soruşturma konusu eşya ithalatının, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ithalatta yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem oranlarına tabi olmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Hulusi Akar Öznur Çalık Engin Özkoç Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Burak Özçivit Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Fırat Aydınus Arda Kardeşler Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Türk Ocak Yılbaşı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İthalatta haksız rekabetin önlenmesi için düzenlenen tebliğ yürürlüğe girdi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 00:08:30. #1.14#
title