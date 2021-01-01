İthalatta haksız rekabetin önlenmesi için düzenlenen tebliğ yürürlüğe girdi

Recron Sdn Bhd ve Innotech Textile Sdn Bhd firmaları dışında kalan firmalardan Malezya menşeli ve/veya çıkışlı olarak yapılan "sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)" ithalatının, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ithalatta yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem...

Recron Sdn Bhd ve Innotech Textile Sdn Bhd firmaları dışında kalan firmalardan Malezya menşeli ve/veya çıkışlı olarak yapılan "sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)" ithalatının, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ithalatta yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem oranlarına tabi olmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığının, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yürütülen soruşturma sonucunda, Malezya'da yerleşik Recron Sdn Bhd ve Innotech Textile Sdn Bhd firmalarının Çin Halk Cumhuriyeti menşeli soruşturma konusu eşya ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemi etkisiz kılma faaliyetinde bulunmadığını kararlaştırıldı.

Malezya'da yerleşik diğer firmaların, yürürlükteki dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli soruşturma konusu eşya ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemi etkisiz kıldığı sonucuna ulaşıldı.

Soruşturma neticesinde, Recron Sdn Bhd ve Innotech Textile Sdn Bhd firmaları dışında kalan firmalardan, Malezya menşeli ve/veya çıkışlı olarak yapılan soruşturma konusu eşya ithalatının, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ithalatta yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem oranlarına tabi olmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal