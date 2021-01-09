İthalatta haksız rekabetin önlenmesi
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İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

09.01.2021 09:13 | Son Güncelleme: 09.01.2021 09:16
İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Malezya menşeli "poliesterlerden düz ipliğe" yönelik nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Malezya menşeli "poliesterlerden düz ipliğe" yönelik nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Ticaret Bakanlığının, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Malezya menşeli "poliesterlerden düz iplik" ürününe yönelik başlatılan ve İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Söz konusu soruşturma sonucunda, mevcut önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu belirlendi.

Soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararıyla, Hindistan ve Malezya için aynı tutarlarda, Çin Halk Cumhuriyeti için ise değiştirilerek uygulanmaya devam edilen dampinge karşı önlemler sürdürülecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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