İthalatta haksız rekabetin önlenmesi
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İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

09.01.2021 08:53 | Son Güncelleme: 09.01.2021 08:56
İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

Avrupa Birliği ve Güney Kore'den gerçekleştirilen "alaşımlı veya alaşımsız, (plakaj hariç) herhangi bir kaplama işlemine tabi tutulmamış sıcak haddelenmiş yassı çelik" ithalatına yönelik damping soruşturması başlatıldı.

Avrupa Birliği ve Güney Kore'den gerçekleştirilen "alaşımlı veya alaşımsız, (plakaj hariç) herhangi bir kaplama işlemine tabi tutulmamış sıcak haddelenmiş yassı çelik" ithalatına yönelik damping soruşturması başlatıldı.

Ticaret Bakanlığının, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2021/4 Sayılı Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üretim dalı tarafından yapılan başvuru üzerine Avrupa Birliği ve Güney Kore'den gerçekleştirilen "alaşımlı veya alaşımsız, (plakaj hariç) herhangi bir kaplama işlemine tabi tutulmamış sıcak haddelenmiş yassı çelik" ithalatına yönelik damping soruşturması başlatıldı.

İlgili mevzuat çerçevesinde yürütülecek söz konusu soruşturmaya katılmak isteyen tarafların belirlenen süre içerisinde Ticaret Bakanlığına başvurması gerekiyor.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Mevzuat kapsamında, şikayet üzerine veya gerektiğinde resen yapılabilen inceleme sonucunda dampinge konu olan ithalatın ve bundan kaynaklanan maddi zararın ve "maddi zarar tehdidinin varlığı konusunda yeterli delillerin bulunması" durumunda soruşturma açılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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