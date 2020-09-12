İthalatta haksız rekabetin önlenmesi
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İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

Hindistan menşeli "polietilen tereftalat (PET) filmler"e yönelik yürürlükte bulunan sübvansiyona karşı telafi edici vergi şeklinde kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

İthalatta haksız rekabetin önlenmesi
12.09.2020 08:51 | Son Güncelleme: 12.09.2020 08:55

Hindistan menşeli "polietilen tereftalat (PET) filmler"e yönelik yürürlükte bulunan sübvansiyona karşı telafi edici vergi şeklinde kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığının, ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üretici Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılan ve yerli üretici Polinas Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından desteklenen başvuruya istinaden, Hindistan menşeli PET filmlere yönelik yürürlükte bulunan sübvansiyona karşı telafi edici vergi şeklinde kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve bu soruşturmanın usul ve esasları kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

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