İthalatta haksız rekabetin önlenmesi ABD ve Almanya menşeli "yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür" ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

ABD ve Almanya menşeli "yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür" ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Petkim Petrokimya Holding AŞ tarafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden, ABD ve Almanya menşeli "yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür" ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin yürütülen soruşturmanın usul ve esasları belirlendi.

İncelemede yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, ABD ve Almanya menşeli önlem konusu ürüne yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

Damping soruşturması

Ticaret Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan diğer tebliğine göre de Vietnam menşeli demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profil ürünlerinde paslanmaz çelikten olanlara yönelik damping soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA