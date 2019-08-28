İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

28.08.2019 09:40

Tekstil ürünleri, çapa makineleri ve camın da aralarında bulunduğu bazı ürünler için uygulanan dampinge karşı önlemlerin süresi gelecek yılın ilk yarısında dolacak.

Ticaret Bakanlığının "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle bu yıl yürürlük süresi biten dampinge karşı önlemler ve gelecek yılın ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemler ilan edildi.

Buna göre, Çin menşeli "naylon veya diğer poliamidlerden tek katının her biri 50 teksi geçmeyen tekstüre iplikler" ile "kurşun kalemler ve kurşun boyama kalemleri"ne yönelik dampinge karşı önlemlerin süresi sona erdi.

Öte yandan, Çin, Çin Tayvanı, Güney Kore, Malezya, Tayland menşeli "sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)" için 21 Ocak 2020'ye kadar dampinge karşı önlem uygulanacak.

Çin menşeli "yalnız poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni sentetik liflerden metrekare ağırlığı 150 gramı geçen dokunmamış mensucat" için 12 Nisan 2020, "diğer çapa makineleri" için 17 Nisan 2020, "destekli halkalı zincirler" ve "diğerleri (kaynaklı halkalı)" için 10 Mayıs 2020, "gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılarda kullanılan kesici, doğrayıcı, öğütücü veya karıştırıcı uçlar" için 23 Mayıs 2020'ye kadar dampinge karşı önlem yürürlükte kalacak.

Ayrıca, Malezya menşeli "vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler" için 13 Haziran 2020, İsrail menşeli "diğerleri (cam)" için 27 Haziran 2020'ye kadar dampinge karşı önlem uygulanacak.

Kaynak: AA