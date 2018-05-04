İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

Vietnam menşeli granit ithalatında 3 firma dışında haksız rekabetin önlenmesine yönelik tedbir uygulanacak.

Ekonomi Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, Vietnam menşeli granit ithalatına yönelik başlatılan yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Soruşturma sonucunda başvuru sahibi Vietnam'da yerleşik Bach Viet Co. Ltd. firmasının yeni ihracatçı firma olduğu, söz konusu eşyanın üreticisi bulunduğu ve halihazırda granit ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemi etkisiz kılmaya yönelik herhangi bir faaliyetinin bulunmadığı tespit edildi.

Buna göre söz konusu firma tarafından üretildiği belirlenen ürünlere ilişkin işlemlerde üretici sertifikası aranarak, dampinge karşı önlem uygulanmayacak.

Bach Viet Co'nun yanı sıra Dong A Granite Stone Co., Enterprise 380 Phu Tai Joint Stock Co. şirketlerine yönelik dampinge karşı önlem olmayacak.

Vietnam menşeli diğer firmalara ise ton başına 174 dolar dampinge karşı önlem söz konusu olacak.