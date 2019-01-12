İthalatta Haksız Rekabet Önlemleri

Almanya, Kore, Çin ve Tayland menşeli "akrilik veya modakrilik liflerin" ithalatına yönelik damping soruşturmaları, yerli üreticilerin başvurularını geri çekmeleri nedeniyle kapatıldı.

Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Almanya, Kore, Çin ve Tayland menşeli "akrilik veya modakrilik liflerin" ithalatına yönelik damping ve sübvansiyon soruşturmalarının, yerli üreticiler tarafından başvuruların geri çekilmesi nedeniyle önlemsiz kapatılmasına karar verildi.

Kaynak: AA