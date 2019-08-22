İthalatta gümrük vergisi düzenlemesi

22.08.2019 10:32

Çok katlı iplikler ve ayçiçeği tohumunun da aralarında bulunduğu bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi.

İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlk kararla bazı ülkelerden ithal edilen ayçiçeği tohumu için gümrük vergisi oranları yeniden düzenlendi.

Buna göre, Malezya, Güney Kore ve Avrupa Birliği ülkelerinin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerden ithal edilen ayçiçeği tohumunda 31 Ocak 2020'ye kadar uygulanacak gümrük vergisi oranı yüzde 20'den 27'ye yükseltildi.

Söz konusu ürünün Bosna Hersek'ten ithaline gümrük vergisi uygulanmayacak. Ürünün Singapur'dan ithalinde ise bu yıl sonunda kadar yüzde 16,8, 1 Ocak-31 Ocak 2020 tarihlerinde yüzde 13,5 gümrük vergisi alınacak.

Diğer bir kararla çok katlı iplik ithalatına yüzde 5 ve 8 oranlarında ilave gümrük vergisi getirilirken, Avrupa Birliği üyesi ve Türkiye ile serbest ticaret anlaşması bulunan ülke menşeli eşyalar ek vergiden muaf tutuldu.

Üçüncü kararla gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen maddelerin Kosova'dan ithalinde gümrük vergisi ve toplu konut fonu alınmayacak.

Kosova menşeli mallar için, ilave gümrük vergisi de uygulanmayacak. Bu karar, 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA