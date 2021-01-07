İthalatta gözetim uygulamasına dahil edilen avize türlerinin birim gümrük kıymeti belirlendi
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İthalatta gözetim uygulamasına dahil edilen avize türlerinin birim gümrük kıymeti belirlendi

07.01.2021 08:57 | Son Güncelleme: 07.01.2021 09:00
İthalatta gözetim uygulamasına dahil edilen avize türlerinin birim gümrük kıymeti belirlendi

İthalatta gözetim uygulaması kapsamında yer alan bazı avize türlerinin birim gümrük kıymeti düzenlendi.

İthalatta gözetim uygulaması kapsamında yer alan bazı avize türlerinin birim gümrük kıymeti düzenlendi.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, belirlenen eşyalardan, tespit edilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri olanların ithalatında, ileriye dönük ülke ayrımı yapmadan gözetim uygulaması yürütülmesi amaçlanıyor.

Yapılan değişiklikle, gözetim uygulaması kapsamındaki bazı avize türlerinin birim gümrük kıymetleri yeniden düzenlendi.

Buna göre, "Diğerleri (adi metalden olanlar hariç)" şeklinde tanımlanan eşyanın kilogram başına birim gümrük kıymeti 60 dolar olarak uygulanacak.

"Diğerleri (yalnızca adi metalden olanlar)" şeklinde tanımlanan ürünün ithalatında uygulanan kilogram başına birim gümrük kıymeti ise 17 dolar olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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