16.08.2019 09:59

İthalatta gözetim uygulaması kapsamında, saplı veya sapsız değiştirilebilir sıkıştırma soketleri için gümrük kıymeti belirlendi.

Ticaret Bakanlığının "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kilogram başına 10 dolara kadar olan elle kullanılan sıkıştırma aletleri içinde saplı veya sapsız değiştirilebilir sıkıştırma soketlerinin ithalatında gözetim uygulanacak.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA