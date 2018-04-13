İthalatta gözetim uygulaması kapsamında, bazı aküler için uygulanacak birim gözetim kıymetinde değişikliğe gidildi.

Ekonomi Bakanlığının, "İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kilogram başına birim gözetim kıymeti pistonlu motorlar için kurşun asitli starter akümülatör ile kurşun asitli diğer akümülatörlerde 3,25-4 dolar olarak belirlendi.

Öte yandan Ekonomi Bakanlığınca, ithalatta haksız rekabetin önlenmesine yönelik Endonezya, Malezya ve Tayvan menşeli "adi metallerden menteşeler (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç), mobilyalar için diğer donanım ve tertibatlar ile askılıklar"a yönelik dampinge karşı önlemlerde düzenleme yapıldı.

Söz konusu ürünlere kilogram başına uygulanan dampinge karşı önlem 0,75-1,64 dolar olarak tespit edildi.