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Sigorta, Ekonomi

İthalatta gözetim uygulamaları

İthalatta gözetim uygulamaları kapsamında, bazı biber ve yer fıstığı ürünlerinin ithalatında uygulanan CIF kıymetinde (mal bedeli, sigorta, navlun) değişikliğe gidildi.

08.03.2020 09:20 | Son Güncelleme: 08.03.2020 09:20
İthalatta gözetim uygulamaları

İthalatta gözetim uygulamaları kapsamında, bazı biber ve yer fıstığı ürünlerinin ithalatında uygulanan CIF kıymetinde (mal bedeli, sigorta, navlun) değişikliğe gidildi.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tatlı biberlerde CIF kıymeti ton başına 2 bin 350 dolar, öğütülmüş kırmızı biberlerde 3 bin 400 dolar, kurutulmuş ezilmemiş veya öğütülmemiş kırmızı biberlerde 2 bin 550 dolar olarak belirlendi.

Yer fıstığı ürünlerinde de CIF kıymeti, tohumluk olanlar için ton başına 2 bin 200 dolar, kabuklu olanlarda 1 Haziran'a kadar 1500 dolar, bu tarihten sonra 1900 dolar, kabuksuz olanlar için 1 Haziran'a kadar 2 bin dolar, bu tarihten sonra 2 bin 750 dolar, ezilmiş yer fıstığında da 2 bin 750 dolar oldu.

Öte yandan, yayımlanan diğer bir tebliğ değişikliğiyle de çerezlik ayçiçeği tohumu için CIF kıymetinin ton başına 1750 dolar olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

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