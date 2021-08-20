İthalatta çevreye duyarlılık denetimine tabi ürünler listesi genişletildi
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İthalatta çevreye duyarlılık denetimine tabi ürünler listesi genişletildi

İthalatta çevreye duyarlılık denetimine tabi ürünler listesi genişletildi
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

İthalatta çevreye duyarlılık denetimine tabi ürünlerin kapsamı genişletildi.

İthalatta çevreye duyarlılık denetimine tabi ürünlerin kapsamı genişletildi.

???????Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinde (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/9) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, ithalat denetimine tabi ürünlere yenileri eklendi. Çamaşır ve bulaşık makineleri gibi bazı ürünler, "Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımı"na ilişkin yönetmelik kapsamına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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İthalatta çevreye duyarlılık denetimine tabi ürünler listesi genişletildi - Haberler Ekonomi
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