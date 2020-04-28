İthalatı duran karpuzda talep yerli üretimi patlattı
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İthalatı duran karpuzda talep yerli üretimi patlattı

- İthalatı duran karpuzda talep yerli üretimi patlattı Antalya'da karpuz altın çağını yaşıyor Antalya'da karpuz hasatı başladı.

İthalatı duran karpuzda talep yerli üretimi patlattı
28.04.2020 12:17 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:26

- İthalatı duran karpuzda talep yerli üretimi patlattı

Antalya'da karpuz altın çağını yaşıyor

ANTALYA - Antalya'da karpuz hasatı başladı.Korona virüs nedeniyle iç pazara giremeyen ithal karpuzların yerini yerli karpuzlar aldı; üreticinin yüzü güldü. Karpuz üreticiliğinde önemli bir yere sahip olan Serik ilçesinde karpuz hasatı başladı. Çiftçi yetiştirdiği ürününün karşılığını almanın mutluğunu yaşıyor.

Serik Karadayı Mahallesinde örtülü sera yetiştiriciliği yapan Ramazan Takavut, "Bu zamana kadar karpuz yetiştiricisi olarak çok iyi bir mücadeleyle bugüne kadar geldik. Geçen yıla göre bu yıl 1 hafta geç hasat yaptık. Geç hasat yapmamıza engel olan bir şey olmadı. Pazarda fiyatlar iyi. Fiyatların iyi olması bizim için iyi fakat. Halkımız için biraz pahalı gelebilir. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Geçmişe göre dışardan gelen karpuzlara göre bizim yetiştirdiğimiz değer sağlamıyordu. Kapılar kapalı olunca bu yıl geçen yıllara göre değeri biraz farklı. Allah çiftçimizin emeğini bol etsin. Korona virüs, biz çiftçilere hiçbir engel çıkarmadı. Mahsulümüzü en iyi şekilde yetiştirmeye çalıştık. Yetiştirdik bu zamana kadar da getirdik. Hasadımıza başladık. Bundan sonra da en iyi şekilde olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Karpuz seçiminde dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi veren Takavut, "Karpuzun rengine bakacağız. Alttaki beyazlık durumuna bakacağız. Olgunlaşan karpuzun rengi koyulaşır, desende açılma olur" diye konuştu.

"Üretimde problem yok"

Ziraat Mühendisi Arif Göksu ise, "Ocak 20'de toprakla buluşturmuş olduğumuz karpuz fidelerimizin Nisan 27'de hasadını gerçekleştirmekteyiz. Şu anda yaklaşık 95-100 günlük bir bakım periyodiğimiz oldu burada. Bakım periyodiğimizde, biyolojik ve kültürel mücadelelerle gerek duyulduğu vakit besleme programları da gerçekleştirdik. Seramızda polinasyonu, bal arılarıyla birlikte yaptık. Bazı çevrelerde "kış mevsimi karpuz tüketilir mi? karpuz yenir mi? karpuz olur mu?" gibi sorular, belki tüketicilerin aklında olabilir. Böyle bir düşünceye endişeye kapılmaya hiç gerek yok. Erzurum'da eksi 10 derece, 0 derce iken biz burada Antalya'da 10-15 derecelerle, yani onlardan sıcaklıklarımız kat kat daha fazla. Üretimimiz için herhangi bir problemimiz olmuyor" diye konuştu.

"İç piyasada hareketlilik oldu"

Karpuz üretimi açısından şu an çok iyi bir sezon geçirdiklerini belirten Göksu, "Korona virüs sebebiyle İran'dan ithalatın kısıtlanmasıyla birlikte iç piyasamızda bir hareketlilik mevcut duruma geldi. Yaklaşık Türkiye'de 4 milyon ton karpuz üretimi var. Bunun 450-500 bin tonu Antalya'da. Antalya'nın içinde ise Serik 250-300 bin ton ile paydaş olmaktadır. Serik'te gerçekleşen 250-300 bin ton karpuz üretiminin yüzde 80-90'nı turfanda. Nisan'ın 5'i ile Mayıs'ın 20'si arasında ki süreç karpuz potansiyelini gösteriyor. Bu da önemli bir hacim. Baktığımız zaman bu aylarda Nisan ve Mayıs aylarında, yılda İran'dan bu zamanlarda 60 bin ton TÜİK'den aldığımız verilere göre ithalatımız gerçekleşmekte. Yılda İran'a sadece karpuza için ödemiş olduğumuz 5,5 ile 6 milyon dolar civarında bir para var. Üretimimizin her yıl artmasıyla bu para ülkemizin cebinde kalıyor ve böyle bir tasarrufumuz oluyor. Ayrıca tüketicilerimize sağlıklı bir ürün yedirmiş oluyoruz" diye konuştu.

Biyolojik kültürel ortamlarda üretim sayesinde karpuzları tüketiciyle buluşturma imkanı bulduklarını belirten Göksu, "Hele ki şu sağlık konusunda ki elzem durumda nerden nasıl geldiği belli olmayan ürünlerin ülkemize pazarımıza girmesindense her geçen gün üreticiyi bilinçlendirilerek, üretimi ve tüketimi arttırarak daha sağlıklı koşullarda pazarların oluşmasını hep birlikte istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Ham karpuz bulmayalım"

Hayırlı bir sezon olmasını dileyen Göksu, " Artık Serik'ten sonra işte Manavgat, Mersin ve Adana'nın belli bölgelerinde sırayla hasatlar yayılacaktır. Üreticilere de buradan seslenmek istiyorum. Ham karpuz bulmayalım. Güzel bir sezon olsun. Piyasamızı bozmayalım. İthal karpuza muhtaç olmadan, üreticimizin hem iç pazardan hem dış pazardan hükümetimiz tarafından desteklenerek daha yukarı çıkarılacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

İthalatı duran karpuzda talep yerli üretimi patlattı

Kaynak: İHA

Manşet

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