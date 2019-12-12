İthalat rejimine ek karar

12.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:34

Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkeler hariç diğer ülkeler menşeli olan "forkliftler, kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları" ithalatında yüzde 6-6,5 ilave gümrük vergisi uygulanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 45 gün sonra yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkeler hariç diğer ülkeler menşeli olan "forkliftler (akülü ve dizel), kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları"nın ithalatında yüzde 6-6,5 ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: AA