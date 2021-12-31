İthalat işlemlerini elektronik ortamda yapacakların yetkilendirilmesi için esaslar belirlendi

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce yürütülen ithalat işlemlerinde, başvuruların elektronik ortamda yapılmasına ve işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esaslar belli oldu.

Bakanlığın "İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği" Resmi Gazete'nin 3. mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, kullanıcılar, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından alınan nitelikli elektronik sertifikaya ya da mobil elektronik imzaya sahip olmak zorunda olacak.

Başka amaçlarla daha önce temin edilen ve geçerlilik süresi dolmamış veya yenilenmiş nitelikli elektronik sertifikalar ya da mobil elektronik imzalar ithalat işlemleri için kullanılabilecek.

Başvuru için gerekli belgeler

İthalat işlemlerine elektronik ortamda başvuru yapacak kullanıcıları yetkilendirmek üzere dilekçe, firma, kurum veya şahıs tanımlama formu, sicil tasdiknamesi ve taahhütname belgeleri hazırlanacak.

Bu belgeler, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne firmanın, kurumun veya şahsın Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinden, Ticaret Bakanlığı KEP adresine (ticaretbakanligi@hs01.kep.tr) veya posta yoluyla ya da elden teslim yoluyla Bakanlık genel evrak birimine iletilecek.

İthalat işlemi yapmak üzere yetkilendirilecek kişiler, sahip oldukları nitelikli elektronik sertifikayı ya da mobil elektronik imzayı kullanarak Bakanlık internet sayfasındaki "E-İmza Uygulamaları" bölümündeki "Yetkilendirme Başvuruları" başlığında yer alan "İthalat İşlemleri" formunu doldurarak yetkilendirme başvurusunda bulunacak.

Daha sonra başvuru sahibine başvuru belgelerini elektronik ortamda sisteme yüklemek üzere kısıtlı yetki verilecek. Genel Müdürlük, yetkilendirme talebinin sonucunu başvuruda kullanıcı tarafından beyan edilen e-posta adresine bildirecek.

Kullanıcının yetkisi taahhütnamede belirtilen süreyle sınırlı olacak. Süre uzatımı talebinde bulunulması için, Genel Müdürlüğe her kişi için ayrı olmak üzere yeni taahhütname verilmesi gerekecek.

Kullanıcının yetkisi, Genel Müdürlüğe yazılı başvuru üzerine iptal edilebilecek.

Elektronik ortamda yapılacak başvurular

İthalat işlemlerine ilişkin elektronik ortamda yapılacak başvurular, Bakanlık internet sayfasındaki "E-imza Uygulamaları"nın altında yer alan "E-imza Uygulamalarına Giriş" bölümünden gerçekleştirilecek.

Elektronik ortamda yaşanabilecek teknik sorunlar sebebiyle başvuru yapılamaması halinde, fiziksel başvurular da kabul edilebilecek.

Tebliğde yer alan hususlarda önlem almaya, düzenleme yapmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, muhtemel ihtilafları idari yoldan çözmeye ve teknik nedenlerle uygulamada yaşanan sorunları gidermeye Genel Müdürlük yetkili olacak.

Tebliğ, 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri

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