İthalat işlemlerinde yetkili gümrük idarelerine Hopa Gümrük Müdürlüğü de eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolüne tabi belirli ürünlerin ithalat işlemlerinde yetkili gümrük idarelerine Hopa Gümrük Müdürlüğü de dahil edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolüne tabi belirli ürünlerin ithalat işlemlerinde yetkili gümrük idarelerine Hopa Gümrük Müdürlüğü de dahil edildi.

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının ortaklaşa hazırladığı "Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sınır ticareti kapsamındaki ithalat işlemlerini yapmaya yetkili idareler listesine Hopa Gümrük Müdürlüğü de eklendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya