İthal olarak tükettikleri kiviyi şimdi kendileri yetiştiriyor

- İthal olarak tükettikleri kiviyi şimdi kendileri yetiştiriyor Karadeniz'den sonra kivi, limonun yetişmediği rakımlar için Akdenizli çiftçilerin gözdesi oluyor Mersin'in Erdemli ilçesinde alternatif ürün olarak dikimine başlanan kivi, yörede son 5 yılda üretim alanı ve miktarı en hızlı...

- İthal olarak tükettikleri kiviyi şimdi kendileri yetiştiriyor

Karadeniz'den sonra kivi, limonun yetişmediği rakımlar için Akdenizli çiftçilerin gözdesi oluyor

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde alternatif ürün olarak dikimine başlanan kivi, yörede son 5 yılda üretim alanı ve miktarı en hızlı artan meyveler içinde yer aldı. Alternatif ürün olarak Karadeniz bölgesinde yaygınlaşan kivi şimdilerde ise limonun yetişmediği rakımlar için Akdenizli çiftçilerin gözdesi oluyor.

Çiftçiler daha önceleri ürünün kilosu 1 Dolardan ithal edildiğini, kendilerinin de severek tükettiğini belirterek, gelinen noktada artık kendilerinin yetiştirdiği kivileri Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiklerini dile getiriyor.

"Güzel bir ürün, yüzümüzü güldürüyor"

Erdemli ilçesine bağlı Kösereli Mahallesinde kivi yetiştiriciliği yapan Ali Şensoy, "Burada yaklaşık 6 dönüm arazimiz var. Bu 6 dönümdeki kivilerimiz 5 yaşına geldi ve şu anda yetişmiş durumda. Geçen yılki rekoltemiz 10 ton idi. Bu sene 15 ton bekliyoruz. Fiyatlarımızda gayet cazip, 6 lira gibi bir rakamla başladık. Sonu ne olur bilemeyiz tabi. Çok güzel bir ürün, yüzümüzü güldürüyor. Bulunduğumuz rakımda yeri olan arkadaşlara da tavsiye ediyoruz" dedi.

"İthal kivi yerken, şimdi üretici olduk"

İthal kivi satın alıp yerken, kivi üreticisi olduğunu aktaran Şensoy, "Yurt dışından 1 Dolar gibi bir rakama ithal ediyorduk. Şimdi geldiğimiz nokta, biz bu ürünü kendimiz üretiyoruz. İthal edildiğinde çok severek tükettiğimiz, rehası olan çok lezzetli bir ürün bu. Dolayısıyla severek, isteyerek yediğimizden şuan bunu kendimiz üretecek duruma geldik, ürettik de. Bugün ürünlerimiz Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi illere gitti. Oralarda manavlarda, stantlarda satıldığını görüyoruz. Çiftçilerimize kivi üretimini şiddetle tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Bakımı ve meyve toplaması kolay olan kivi bahçelerinde çalışanlar genellikle aile bireylerinden oluşuyor.

Bahçede babasına yardım ettiğini ifade eden üniversite öğrencisi Hatice Kübra Şensoy, "Kivi bahçemizde babama yardım ediyorum. Üniversite masraflarım buradan çıkıyor. Ürün fiyatları da makul seviyede" şeklinde konuştu.

"Limonun yetişmediği rakımlar için kiviyi öneriyoruz"

Erdemli Ziraat Odası üreticileri limonun yetişmediği rakımlarda kivi bahçesi kurmaları konusunda yönlendiriyor. Oda Başkanı Rasim Şahin, Karadeniz de yetişen ürünü Erdemli'de limonun yetişmediği rakımlar için alternatif ürün olarak önerdiklerini belirtti.

Şahin, "İthal ediliyordu, Karadeniz'de yetişmesinden dolayı bizde yöremizde denedik. Daha iyi sonuçlar aldık. Son 5 yılda Erdemli'de kivi üretilen alan 680 dönüme ulaştı. 410 ton ürün elde etmekteyiz. Tabi bu rakam fidelerin her geçen gün büyümesiyle artacaktır. Yetişmiş bir dönümlük bahçeden 3 ton ile 5 ton arasında ürün elde edilebilmektedir. 680 dönümdeki fidelerin büyümesiyle verim ve rekolte artacak, çiftçilerimizde bundan daha iyi gelir elde edecek" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN YILDIZ