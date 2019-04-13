İthal Ettiği Kimyasalı Özel Karışım Haline Getirdi, Mermer Fabrikalarının Maliyetini Düşürdü

ATM Hırdıvat firma sahibi Ceyhun Koparan, "2 yıl önce firmamızın temellerini attık. Mermer sektörüne hitap eden bir iş kolunun içerisinde yer alıyoruz. Arıtma kimyasalları konusunda uzman olarak çalışıyoruz. İthal ettiğimiz ürünleri kendimize özel karışımlarla müşterilerimizin problemlerini çözüyoruz." diye konuştu.

ÖZEL YAPILAN KİMYASAL KARIŞIMLA MALİYETLER DÜŞÜYOR

Firma sahibi Ceyhun Koparan, "Servis desteği sağlıyoruz. Sarf malzemelerin satışını gerçekleştiriyoruz. Ama sektörümüzde kimyasallarla ilgili sıkıntılar var. Kimyasal maddelerin miktarları iyi ayarlanmadığı için mermer fabrikalarını makinaları deforme oluyor. İşte bizim yaptığımız bu özel karşımla makinaların deforme olmasını engelliyoruz. Bu sayede fabrikaların sarf malzemeleri saha az gidiyor. Testereleri ve lamaları bizim karışımımız sayesinde çürümüyor ve maliyetler aşağı doğru çekiliyor." şeklinde konuştu.

"FABRİKALARIN SORUNLARINI ÇÖZÜYORUZ"

Ceyhun Koparan, "Makina parçaları ve arıtma kimyasalı ithal ediyoruz. Bu ürünleri ülkemize getirerek fabrikaların bunlara kolay ulaşmasını ve sorunlarının çözülmesini sağlıyoruz." dedi.