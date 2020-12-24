İthal edilen maske makinesinin yerlisini çok daha ucuza yaptılar
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İthal edilen maske makinesinin yerlisini çok daha ucuza yaptılar

24.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:23

Samsun'da medikal sektöründe faaliyet gösteren bir firma, yurt dışından ithal edilen maske makinesini daha ucuza geliştirmeyi başardı.

Samsun'da medikal sektöründe faaliyet gösteren bir firma, yurt dışından ithal edilen maske makinesini daha ucuza geliştirmeyi başardı.

Firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında talebi artan maske üretimi için yurt dışından ithal edilen makineleri geliştirmek için çalışma başlattı. Yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilen otomatik 3 katlı telli ultrasonik cerrahi maske makinesi başarılı şekilde çalıştırıldı.

İlk etapta 9 adet yapılan makinelerin her biri saatte 6 bin maske üretebiliyor. Daha önce yerli üretimi olmayan ve yurt dışından 100 bin dolardan başlayan fiyatlarla ithal edilen makineler, 35 bin liraya mal edildi.

Firma, Tekkeköy ilçesindeki Örnek Sanayi Sitesi'ndeki yerine makineleri yerleştirerek maske üretimine başladı.

Firmanın ortaklarından Nadir Özçelik, AA muhabirine, koronavirüs önlemleri kapsamında ülkenin ihtiyacı doğrultusunda maske yapma kararı aldıklarını, bu amaçla yeni nesil maske makineleri geliştirdiklerini söyledi.

Yaklaşık 4 aylık Ar-Ge çalışmasının ardından tamamen yerli imkanlarla yeni nesil maske makinesi yaptıklarını anlatan Özçelik, "30 yıldır medikal sektöründe hizmet veren bir firmayız. Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ihtiyacı olunca, tamamen yerli malzemeler kullanarak Ar-Ge çalışmalarımızla ilk etapta 9 makine yapıp üretime aldık." dedi.

Makinelerin tasarımının kendilerine ait olduğunu vurgulayan Özçelik, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgınıyla stratejik ürünlerden biri haline gelen maskelerin üretimi için kritik öneme sahip makineleri ürettik. Yazılımını da kendimiz hazırladık. Her makine aktif olarak çalışıyor. İstenilen renk ve tasarımda 3 katlı telli ultrasonik cerrahi maskeler üretebiliyoruz. Aynı zamanda isteyenlere de maske üretim makinesi hazırlıyoruz. Ülkemizde maske sorunu yaşanmaması amacıyla çıktığımız bu yolda seri üretime de geçtik. Yeni nesil makinelerimiz saniyede 2 milyon titreşimle maskelerin yapıştırılmasını sağlıyor. Talebe göre makineler 24 saat kesintisiz çalıştırılabiliyor. Makineleri birkaç küçük aparatla sağlık sektörü için gerekli olan tek kullanımlık tulum ve tek kullanımlık hastane örtüsü yapar hale de getirebiliyoruz. Dışa bağımlı olmadan kendi maske makinelerimizi yaparak üretime geçmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

İthal edilen maske makinesinin yerlisini çok daha ucuza yaptılar
İthal edilen maske makinesinin yerlisini çok daha ucuza yaptılar
İthal edilen maske makinesinin yerlisini çok daha ucuza yaptılar
İthal edilen maske makinesinin yerlisini çok daha ucuza yaptılar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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