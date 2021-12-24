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İthal edilecek bazı tarım ve gıda ürünlerinin kayda alınmasına ilişkin esaslar düzenlendi

İthal edilecek bazı tarım ve gıda ürünlerinin kayda alınmasına ilişkin esaslar düzenlendi
AA / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Ekonomi

İthal edilecek bazı tarım ve gıda ürünleri, dış alım öncesi İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine kaydettirilecek.

İthal edilecek bazı tarım ve gıda ürünleri, dış alım öncesi İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine kaydettirilecek.

Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı tarım ve gıda ürünlerinin ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları içeren tebliğe göre, ithalatçılar, gerekli bilgileri ithalattan önce İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine, "ithalat.ebirlik.org" internet sitesi üzerinden kaydettirecek.

Bu ürünler arasında somon, uskumru, hamsi, sardalya, dondurulmuş balıklar, karides ve kalamar, çiçekler, süs bitkileri, sarımsak, ceviz, muz, kivi, sert kabuklu tropikal meyveler, yeşil çay, siyah çay, kurutulmuş tatlı biberler, kırmızı biber, tohumluk yer fıstığı, kabuklu-kabuksuz yer fıstığı, tohumluklar dışında keten tohumu, kolza tohumları, çerezlik ayçiçeği tohumu, aspir tohumu, ayçiçeği tohumu yağı da yer alıyor.

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AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi Haberleri

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