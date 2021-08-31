İthal edildiğini öğrendi, 60 dönümlük arazide badem bahçesi kurdu

İthal edildiğini öğrendi, 60 dönümlük arazide badem bahçesi kurdu Genç mühendis, hava istasyonu sayesinde elde edeceği verimli bademi ihraç etmek istiyor Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Bilgisayar Mühendisi Cihan Saymaz (33), kurduğu hava istasyonu sayesinde 60 dönümlük arazide...

İthal edildiğini öğrendi, 60 dönümlük arazide badem bahçesi kurdu

Genç mühendis, hava istasyonu sayesinde elde edeceği verimli bademi ihraç etmek istiyor

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Bilgisayar Mühendisi Cihan Saymaz (33), kurduğu hava istasyonu sayesinde 60 dönümlük arazide verimli badem elde edip yurt dışına ihraç etmeyi amaçlıyor.

Yaklaşık 10 yıldır teknoloji sektöründe çalışan Bilgisayar Mühendisi Cihan Saymaz, İstanbul'dan gelerek Karabük'ün Safranbolu ilçesine yerleşti. Genç mühendis 3-4 yıldır yaptığı araştırma ve çalışmaların ardından ailesiyle birlikte badem dikimi yapmaya karar verdi. Hazineye ait 60 dönümlük tarım arazisini kiralayan Saymaz, Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün destekleriyle badem bahçesi oluşturdu. Geleneksel tarımın yanında teknolojiyi de kullanan Saymaz, kurduğu hava sistemi ile verimli ürün almayı amaçlıyor.

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Cihan Saymaz, 60 dönüm üzerine kurulu bahçede Ferrragnes ve Ferraduel Badem cinslerinin olduğunu ve geç donlarına dayanıklı olduğunu belirterek, "Safranbolu'ya özellikle bu cinsi tercih ettik. Bu bölgede yapılmamış aslında. Dediğim gibi badem aslında ilkbahar geç donlarına yakalanan ve bu yüzden verimi düşük olan bir tür. Biz ekmiş olduğumuz türlerle dona yakalanmadan yüksek verim almayı planlıyoruz" dedi.

"Biz bunu üretemez miyiz diye düşündük"

Bahçede yaklaşık 2 bin 200 adet badem fidanının bulunduğunu aktaran Saymaz, "Arkadaşlarımızla bir öğlen vakti ceviz yerken paketin arkasını çevirip baktık. Şili'den ithal edildiğini gördük. Başka bir paket alıp badem yiyelim dedik. Onun da Şili'den geldiğini gördük. O an 'Bu neden Türkiye'de üretilmiyor, Biz bunu üretemez miyiz' diye düşündük" diye konuştu.

'Geleneksel yöntemin yanında teknolojiyi de kullanıyor'

Düşüncenin ardından araştırmaya koyulduklarını ifade eden Saymaz şunları söyledi: "Hem bu konuda yayınlanan makaleleri inceledik hem de bu üretim yapan insanlarla görüştük. Aslında verim alabileceğini gördük ama buna biraz teknoloji karıştırabilirsek çok daha verimli bir sonuca ulaşabileceğimizi fark ettik. 3-4 yıllık bir araştırmanın sonunda karar verdik. Şuan geleneksel yöntemleri kullanıyoruz ama bunun yanında teknolojiyi de kullanıyoruz. Burada hava istasyonumuz var. 24 saat bize her dakika sinyal gönderiyor. Havanın nemini, rüzgarını, hızını, hangi yönden estiğine dair verileri topluyoruz. Bu veriye uygun olarak gübreleme ve sulama çalışmalarını yapıyoruz. Bununla hem kendi işimizi hem de geleneksel tarımı harmanlayıp yaptığımız bir sürece dönüştü."

Saymaz, hedeflerinin bahçeden çıkacak ürünleri yurt dışına satabilmek olduğunu belirtti.

"Safranbolu bademi olarak satılan bir ürün elde edeceğiz"

"Bunu işleyip paketleyip ihracat yapabilirseniz çok daha döviz girdileri sağlayabiliyorsunuz" diyen Saymaz, ilerleyen dönemlerde kendi kırma ve paketleme tesislerini kurmayı da düşündüklerini kaydederek, "Aslında bunu toptan olarak değil de paketleyerek belki kendi markamızı ilerde kuracağımız yapıya çevirmek istiyoruz. Safranbolu markasını paketlere bastığımızda yurt dışına Safranbolu bademi olarak satılan bir ürün elde edeceğiz. Uzun vadede hedefimiz bu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı