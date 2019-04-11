İthal Ay Çekirdeğine Karşı Ücretsiz Yerli Çekirdek Dağıtıldı

Denizli'nin Tavas ilçesinde, beyaz ay çekirdeği üreticileri, siyah Çin çekirdeği yerine yerli üretimin tercih edilmesi amacıyla ücretsiz 1,5 ton ay çekirdeği dağıttı.

Tavas Ovası Genç Çiftçiler Grubu, ithal ay çekirdeği yerine yerli ay çekirdeği tüketimini artırmak için 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı, Bayramyeri, Pamukkale Üniversitesi Kampüsü, Kredi Yurtlar Kurumu önünde kurdukları stantta ücretsiz 1,5 ton ay çekirdeği dağıttı.

"Tavas ay çekirdeğine sahip çıkıyor" adıyla kentin en işlek noktalarında düzenlenen etkinlikte, grup üyeleri "Tavas İncisi" ismini verdikleri beyaz ay çekirdeği paketlerini vatandaşlara ikram etti.

Grup adına açıklama yapan İsmail Şardaş, Tavas Ovası'nda 25 bin dekarlık alanda bin 500 çiftçinin beyaz ay çekirdeği üretimi gerçekleştirdiğini belirtti.

Türkiye'de yetişen beyaz ay çekirdeğinde en iyi ürünün Tavas'ta yetiştiğini dile getiren Şardaş, şunları söyledi:

"Bu konuda yaklaşık 20 yıllık bir tecrübeye sahibiz. Biz çiftçiler grubu olarak siyah ithal çekirdeğe karşı Tavas'ın, Türkiye'de kabul görmüş kaliteli ve damak tadı düzgün beyaz ay çekirdeğimizi vatandaşlarımıza tanıtma derdindeyiz. Dünyada beyaz ay çekirdeği üretimi sadece Türkiye'de yapılmakta ve Tavas'ta yetiştirdiğimiz ay çekirdeğimiz son 2 yılda kendini kanıtlamış durumda. Tüketicilerimizi, halkı bilinçlendirme adına böyle bir organizasyon yaptık. Bu etkinlikle farkındalık oluşturup beyaz ay çekirdeği üretimini artırmayı hedefliyoruz."

Tavas Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tavas Ziraat Odaları Birliği'nin kendilerine destek verdiğin aktaran Şardaş, halkı yerli üretim olan beyaz ay çekirdeğini tercih etme çağrısında bulundu.

Denizli Ticaret Borsası (DTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili de Bayramyeri'ndeki etkinliğe katıldı.

Vatandaşlara ay çekirdeği ikram eden Tefenlili, Tavas beyaz ay çekirdeğinin toplumda bilinirliğinin sağlanması açısından bu etkinliğin çok doğru olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de çerezlik ay çekirdeğinin çok büyük kısmının Denizli'de üretildiğini ifade eden Tefenlili, "İlimizde üretilen beyaz ay çekirdeği lezzet ve aroma açısından diğer bölgelerde üretilen ay çekirdeklerinden farklılık gösteriyor. Son dönemde ithal siyah çekirdeğe olan talep ve beyaz çekirdeğinin kalitesinin bozulmasına bağlı olarak beyaz çekirdek ciddi bir tehlike ile karşı karşıya. Beyaz ay çiçeği tohumumuzu kesinlikle kaybetmemeli, beyaz ay çekirdeğine sahip çıkmalıyız. Denizli Ticaret Borsası olarak ilimize değer katan her ürünün varlığının devamlılığı için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA