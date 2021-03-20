Son Dakika | İtfaiyeyi gören kısıtlamayı unutup sokağa çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | İtfaiyeyi gören kısıtlamayı unutup sokağa çıktı

20.03.2021 00:09 | Son Güncelleme: 20.03.2021 00:16

Son dakika haberlerine göre İtfaiyeyi gören kısıtlamayı unutup sokağa çıktı Kombiden çıkan yangın siteyi sokağa döktü Düzce'nin Beyciler Mahallesi'nde bulunan site içerisinde kombiden çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, itfaiyeyi gören site sakinleri meraklı gözlerle olayı takip etti.

İtfaiyeyi gören kısıtlamayı unutup sokağa çıktı

Kombiden çıkan yangın siteyi sokağa döktü

DÜZCE - Düzce'nin Beyciler Mahallesi'nde bulunan site içerisinde kombiden çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, itfaiyeyi gören site sakinleri meraklı gözlerle olayı takip etti.

Olay Düzce'nin Beyciler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, site içerisindeki A.S.'ye ait evin kombisinden bir anda alevler yükselmeye başladı. Ev ahalisi hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirerek evden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kombinin sigortasından çıkan dumanları kontrol altına aldı. Site içerisine itfaiye ekiplerini gören vatandaşlar ise sokağa döküldü. Meraklı gözlerle ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını inceledi. Sokağa çıkan vatandaşların yanı sıra balkonlarına çıkan vatandaşlarda olayı meraklı gözlerle izlerken, polis ekipleri kısıtlama olduğunu hatırlatarak vatandaşları evlerine gönderdi. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Son Dakika | İtfaiyeyi gören kısıtlamayı unutup sokağa çıktı
Son Dakika | İtfaiyeyi gören kısıtlamayı unutup sokağa çıktı
Son Dakika | İtfaiyeyi gören kısıtlamayı unutup sokağa çıktı
Son Dakika | İtfaiyeyi gören kısıtlamayı unutup sokağa çıktı
Son Dakika | İtfaiyeyi gören kısıtlamayı unutup sokağa çıktı
Son Dakika | İtfaiyeyi gören kısıtlamayı unutup sokağa çıktı
Son Dakika | İtfaiyeyi gören kısıtlamayı unutup sokağa çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Vladimir Putin Fahrettin Altun Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sibel Can Demet Akalın Hakan Taşıyan Aslıhan Karalar
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Aykut Kocaman Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | İtfaiyeyi gören kısıtlamayı unutup sokağa çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 00:17:07. #1.16#
title