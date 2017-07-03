İtfaiyeyi Aramak Yerine yangını Arkalarına Alıp Selfie Yaptılar

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir arazide meydana gelen anız yangını korkuttu. Yoldan geçen bazı vatandaşların itfaiyeye haber vermek yerine, yangını arkalarına alarak selfie (özçekim) yapması dikkat çekti.

YANGIN KURU OTLARIN TUTUŞMASIYLA BÜYÜDÜ

Yangın, merkez Kayapınar ilçesi 75 Metre Yol civarında bulunan bir arazide meydana geldi. Arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan anız yangını, kuru otların tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü.

YANGININ ARKALARINA ALIP SELFİE YAPTILAR

Yangın, geniş bir araziye yayılırken, çevreden geçen bazı vatandaşların itfaiyeyi aramak yerine araçlarından inerek, yangını arkalarına alıp, selfie yapması dikkat çekti. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, güçlükle kontrol altına alındı.