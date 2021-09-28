İtfaiyeye Genç Kızılay gönüllülerinden ziyaret
Bozüyük Genç Kızılay gönüllüleri Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek personelin İtfaiyeciler Haftası'nı kutladılar.
Bozüyük Genç Kızılay gönüllüleri Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek personelin İtfaiyeciler Haftası'nı kutladılar.
Kızılay gönüllüleri; yangın ve kurtarma çalışmalarında, gece-gündüz, bayram-tatil demeden, fedakar bir şekilde görev yapan itfaiye teşkilatına; göstermiş oldukları olağanüstü gayret nedeniyle teşekkür ederek çiçek takdim ettiler. İtfaiye personeli de misafirlerine bu anlamlı ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek yangın söndürme ve yaralı kurtarma konusunda bilgi verdiler. - BİLECİK