İtfaiyeye Gelen Küçük Yılan Yakalanıp Doğaya Salındı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Kepez Mahallesi’nde ki istasyona gelen küçük yılanı yakalayarak yeniden doğal ortamına saldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Kepez Mahallesi'nde ki istasyona gelen küçük yılanı yakalayarak yeniden doğal ortamına saldı.
Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı Kepez İstasyonu'na gelen küçük yılan itfaiye erleri tarafından yakalandı. İtfaiye araçlarının yanında görülen küçük yılan yakalandıktan bir süre sonra yeniden doğal ortamına salındı. - ZONGULDAK