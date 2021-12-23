İTFAİYENİN ZAMANINDA MÜDAHALESİ, 160 KÜÇÜKBAŞI YANMAKTAN KURTARDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İTFAİYENİN ZAMANINDA MÜDAHALESİ, 160 KÜÇÜKBAŞI YANMAKTAN KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 160 küçükbaşın bulunduğu çiftlikte yangın çıktı.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 160 küçükbaşın bulunduğu çiftlikte yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarılan hayvanlar, başka çiftliğe nakledildi.

Yangın, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde, Osman Demirörs'e ait çiftlikte çıktı. 160 küçükbaşın bulunduğu çiftlikten alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İnegöl Belediyesi İtfaiye ekipleri, çiftliği saran alevleri 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile kurtarılan 160 küçükbaş ise yakında bulunan başka bir çiftliğe nakledildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İTFAİYENİN ZAMANINDA MÜDAHALESİ, 160 KÜÇÜKBAŞI YANMAKTAN KURTARDI

İTFAİYENİN ZAMANINDA MÜDAHALESİ, 160 KÜÇÜKBAŞI YANMAKTAN KURTARDI

İTFAİYENİN ZAMANINDA MÜDAHALESİ, 160 KÜÇÜKBAŞI YANMAKTAN KURTARDI

İTFAİYENİN ZAMANINDA MÜDAHALESİ, 160 KÜÇÜKBAŞI YANMAKTAN KURTARDI

İTFAİYENİN ZAMANINDA MÜDAHALESİ, 160 KÜÇÜKBAŞI YANMAKTAN KURTARDI

İTFAİYENİN ZAMANINDA MÜDAHALESİ, 160 KÜÇÜKBAŞI YANMAKTAN KURTARDI

Bozulan iskelede mahsur kalan işçiler kurtarıldı

Bozulan iskelede mahsur kalan işçiler kurtarıldı

 İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE 6 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ: MAHSUR KALANLARI İTFAİYE, MERDİVENLE KURTARDI

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE 6 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ: MAHSUR KALANLARI İTFAİYE, MERDİVENLE KURTARDI

 TRABZON'DA KAR YAĞIŞINDA ÖĞRENCİLER MAHSUR KALDI; EĞİTİME KAR TATİLİ

TRABZON'DA KAR YAĞIŞINDA ÖĞRENCİLER MAHSUR KALDI; EĞİTİME KAR TATİLİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title