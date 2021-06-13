İtfaiyenin yılan operasyonu
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İtfaiyenin yılan operasyonu

İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik - Haberler | Güncel

İtfaiyenin yılan operasyonu İstanbul Sultangazi'de bir binanın girişinde görülen yılan mahalle sakinlerinin korkulu rüyası halinde geldi.

İtfaiyenin yılan operasyonu

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de bir binanın girişinde görülen yılan mahalle sakinlerinin korkulu rüyası halinde geldi. Yılanın görüldüğü yerde kazı çalışması yapan itfaiye ekipleri, hayvana rastlayamayınca vatandaşları bilgilendirip ayrılmak zorunda kaldı.

Sultangazi Uğurmumcu Mahallesi 2294 sokakta yaşayan vatandaşlar bir binanın girişinde bir haftadır yılan görmeye başladı. Evlerine girip çıkmaya korkar hale gelen vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine dün öğle saatlerinde mahalleye gelen itfaiye ekipleri, yılanın görüldüğü yerde kazı çalışması başlattı. İtfaiye erleri yapılan kazıda yılan rastlamadı. Ekipler, daha öncede geldiklerini yaptıkları çalışmada tam yakalayacak iken yılanın kaldırım taşlarının altında kendine yer yaptığını ve buradan geri kaçtığını belirtti. İtfaiye erleri, yılanı gördüklerinde korkmamaları gerektiğini ve hemen kendilerine haber vermeleri konusunda vatandaşları bilgilendirip olay yerinden ayrıldı.

İtfaiyenin yılan operasyonu
İtfaiyenin yılan operasyonu
İtfaiyenin yılan operasyonu
İtfaiyenin yılan operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik

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