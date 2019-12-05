İtfaiyenin 'yangın tırı' yollara düştü

05.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:29

Ev eşyaları ile donatılarak 'mini mutfak' haline getirilen bir tır, İstanbul'un ilçelerini gezerek eğitimler veriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Teşkilatı, en modern teçhizatla kentliye hizmet ediyor. Dünyanın en gelişmiş itfaiye kuruluşları arasından gösterilen İBB İtfaiyesi, personeli için düzenlediği eğitim programı halkalarına vatandaşları da ekledi. Mini mutfak haline dönüştürülen bir tır, İstanbul'un ilçelerini gezerek; mutfakta çıkması muhtemel yangına nasıl müdahale edileceğini ve yangına sebebiyet verecek etmenleri ortadan kaldırmaya yönelik bilgilendirme yapıyor.

İtfaiyenin tam donanımlı görevlileri tarafından verilen bu eğitimler, İstanbul'un tüm ilçe ve sokaklarında vatandaşla buluşacak. Çocukların da eğitim aldığı yangın tırında, yangın esnasında panik yaratmadan müdahalenin nasıl yapılacağı uygulamalı olarak anlatılıyor.

ÇOCUKLARA İTFAİYE ARACI MAKETİ

Tırın içi, küçük bir mutfakta yer alabilecek eşyalarla donatıldı. Ocaktan, tencereye, tost makinesinden fırına yanlış kullanımda yangına sebep olacak eşyalara sensörler yerleştirildi. Küçük gruplar halinde düzenlenen eğitimler sırasında, ilgili eşyadan uzaktan kumanda ile duman çıkması sağlanıyor. Duman seviyesi yükseldiğinde, ucunda sensör olan yangın tüpü ile o sırada tüten eşyanın sensörleri eşleştirilerek yangın söndürülüyor. Tırda eğitimini tamamlayan çocuklara çıkışta, itfaiye aracı maketi, boyama kitabı ve şapka hediye ediliyor.

MÜDAHALEDEN ÖNCE TEDBİR ALMAK ÖNEMLİ

Düzenlenen eğitim programının amacını, "Müdahaleden ziyade önlem almayı öğretmeye çalışıyoruz" diyerek açıklayan İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, doğal afetlerden sonra can kaybının en çok yangınlarda yaşandığının altını çizdi.

Toplumda, yangına müdahaleye karşı doğru bilinen birçok çok yanlışı bu eğitimler sayesinde minimum seviyeye indirmek istediklerini belirten Albayrak, "Doğal afetler veya insan kaynaklı acil durumlara, en azından ilk müdahaleyi yapabilme eğitimini verebiliyorsak ne mutlu bize" dedi.

ÇOCUKLARIN KAHRAMANI İTFAİYECİLER

Eğitimlere, çocukların çok ilgi gösterdiğini ve itfaiyecilere kahraman gözüyle baktıklarını vurgulayan Albayrak, "Başkasının canını ve malını kurtarabilmek için kendi canını gözünü kırpmadan feda edebilme cesareti gösterebilen şövalye ruhlu insanların mesleğidir itfaiyecilik" dedi.

VATANDAŞ İTFAİYEDEN MEMNUN

Yangın tırında düzenlenen eğitimlerin, İstanbulluların itfaiyeye olumlu bakış açısını çok daha yukarılara çekmek için de buNU iyi bir fırsat olarak gördüklerini anlatan Albayrak, sözlerini şöyle bitirdi:

"İBB'nin hizmetlerinden memnuniyet anketlerinde İtfaiye birimimiz beş üzerinde 4.1 ile Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın ardından ikinci sırada geliyor. İtfaiyemiz, İBB'nin vitrini ve kahramanıdır."

Kaynak: Bültenler