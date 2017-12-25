İtfaiyenin Yangın Eğitimleri Sürüyor

Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yangında yapılması gerekenler konusundaki eğitimlerini sürdürüyor.



Kilis İtfaiye Müdürlüğü personeli tarafından Kilis Açık Cezaevi Müdürlüğünde görev yapan İnfaz Koruma memurlarına yangına nasıl müdahale edileceği konusunda eğitim verdi. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ilk önce neler yapılabileceği konusunda çalışanlara yangın eğitimini anlatırken ardından kontrol altında hazırladıkları yangını söndürmeleri için yangın tüpünün nasıl kullanılacağını gösterdi.



İtfaiye Müdürlüğü yangın eğitimi kamu kurum ve kuruluşlara eğitim vermeye devam edeceği bildirildi. - KİLİS