İtfaiyenin merdiveni yetişmeyince yangına vinçle müdahale edildi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 10 katlı bir binanın 7'nci katında çıkan yangına müdahale eden itfaiyenin merdiveni yetişmeyince olay yerine getirilen vinç ile yangına müdahale edilebildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 10 katlı bir binanın 7'nci katında çıkan yangına müdahale eden itfaiyenin merdiveni yetişmeyince olay yerine getirilen vinç ile yangına müdahale edilebildi.

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde 10 katlı bir apartmanın 7'nci katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın üst katın balkonuna da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Yangına müdahale için uzatılan itfaiye merdiveni 5'inci kata kadar yetişebildi. İlçede 5 kattan yukarı çıkarak yangına müdahale edecek teknik donanıma sahip itfaiye aracı olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine apartman sakinleri ile itfaiyeciler arasında kısa süreli tartışma ve arbede yaşandı. Devam eden yangına ise bir vinç sayesinde müdahale edilebildi. Olay yerine getirilen ve 10'uncu kata kadar uzayabilen donanımı bulunan vince kova takıldı. İki itfaiye eri vincin kovasına çıkarak 7'nci kattaki yangına müdahale edip söndürdü.

Yangın sırasında şans eseri evde kimsenin olmaması ise olası bir can kaybı ve yaralanmanın önüne geçti. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı