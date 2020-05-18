İtfaiyenin merdiveni kırıldı, bayrak asan işçiler yere düştü: 2 yaralı
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İtfaiyenin merdiveni kırıldı, bayrak asan işçiler yere düştü: 2 yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yapılan bayrak çalışmaları sırasında itfaiye aracının merdiveni kırıldı.

İtfaiyenin merdiveni kırıldı, bayrak asan işçiler yere düştü: 2 yaralı
18.05.2020 15:16 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:16

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yapılan bayrak çalışmaları sırasında itfaiye aracının merdiveni kırıldı. Bu sırada merdivenin üzerinde bulunan 2 kişi, sert zemine çakılarak yaralandı.

Olay, Ergani ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Kıralan Dik mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Genlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bayrak asma çalışması gerçekleştirildi. Bu sırada itfaiye merdiveninin üzerinde bulunan 2 kişi, şasinin kırılması sonucu metrelerce yükseklikten düşerek yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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