İtfaiyenin kurtarmaya çalıştığı kedi, 3'üncü kattan atladı İtfaiyenin kurtarmaya çalıştığı kedi, 3'üncü kattan atladıBOLU,(DHA)- BOLU'da, 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki balkonda mahsur kalan kedi, itfaiye merdiveninin sepetine alındı.

İtfaiyenin kurtarmaya çalıştığı kedi, 3'üncü kattan atladı

BOLU,(DHA)- BOLU'da, 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki balkonda mahsur kalan kedi, itfaiye merdiveninin sepetine alındı. Kedi ürkünce yaklaşık 9 metre yükseklikten aşağı atlayarak uzaklaştı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın 3'üncü katında, kapalı balkonun dışında kalan kediyi görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sepetli merdivenle kediyi kurtarmak için çalışma yaptı. Mahsur kalan kedi kurtarılarak itfaiye sepetine alındı. Ancak kedi korkarak sepetten balkona atlamaya çalıştı. Balkona tutunamayan kedi yaklaşık 9 metreden yükseklikten, binanın altındaki sarmaşıklara da çarparak yeşil alana düştü. 4 ayak üstüne düştüğü görülen kedi, daha sonra kaçarak uzaklaştı.

Kaynak: DHA