27.08.2019 09:56

İtfaiyenin kediyi basınçlı hava sıkarak kurtardığı anlar kamerada

Kurtarmak için basınçlı hava sıkılan kedi fırlayarak kaldırıma uçtu

İSTANBUL - Maltepe'de itfaiye ekipleri, araç motorunda mahsur kalan kedi için harekete geçti. Kediyi kurtarmak için yoğun çaba sarf eden itfaiye tüm çabaları yetersiz kalınca farklı bir yöntem uyguladı. bir itfaiye eri tüpten basınçlı hava sıkarak kediyi sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı. Tüpten sıkılan havanın basıncıyla kediyi sıkıştığı yerden fırlayarak kaldırıma uçtu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bir sürücü, aracın motor kısmında mahsur kalan kediyi çıkarmayı başaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye erleri, mahsur kalan kediyi kurtarmak için kolları sıvadı. Kediyi kurtarmak için yoğun çaba sarf eden itfaiye erleri, sonunda daha farklı bir çözüme başvurdu. İtfaiye erleri, aracın alt kısmına doğru inen kediyi tüpten basınçlı hava sıkarak kurtarmaya çalıştı. Küçük kedi, basınçlı havanın etkisiyle mahsur kaldığı yerden fırlayarak kaldırıma uçtu. Ardından kedi korkarak aracın yanından uzaklaştı.

Olayla ilgili konuşan araç sahibi, "Arabaya bindim bir yere gidecektim, kedi sesini duyunca kaputu açtık baktık kedi içinde. İtfaiyeyi aradık Allah razı olsun geldiler çıkardılar" dedi.

Kaynak: İHA