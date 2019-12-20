İtfaiyenin erken müdahalesi zararı önledi
Haberler » Güncel » İtfaiyenin erken müdahalesi zararı önledi - Haber

İtfaiyenin erken müdahalesi zararı önledi

Sivas-Malatya karayolunda alev alan araç, itfaiyenin erken müdahalesi ile yanmadan kurtarıldı.

20.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:06
İtfaiyenin erken müdahalesi zararı önledi

Sivas-Malatya karayolunda alev alan araç, itfaiyenin erken müdahalesi ile yanmadan kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay Sivas - Malatya karayolu Ulaş ilçesi yakınlarında meydana geldi. A.A.'ya yönetimindeki 58 LA 961 plakalı kamyon motor kısmından alev aldı. Durum Ulaş Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile alevler araca yayılmadan söndürüldü. - SİVAS

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler