İtfaiyenin erken müdahalesi zararı önledi
Sivas-Malatya karayolunda alev alan araç, itfaiyenin erken müdahalesi ile yanmadan kurtarıldı.
Sivas-Malatya karayolunda alev alan araç, itfaiyenin erken müdahalesi ile yanmadan kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay Sivas - Malatya karayolu Ulaş ilçesi yakınlarında meydana geldi. A.A.'ya yönetimindeki 58 LA 961 plakalı kamyon motor kısmından alev aldı. Durum Ulaş Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile alevler araca yayılmadan söndürüldü. - SİVAS